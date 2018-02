Firenze: arrestato pusher ‘storico’ in strade movida

Arrestato dai carabinieri uno spacciatore ‘storico’ dell’Oltrarno di Firenze: si tratta di un 58/enne pluripregiudicato trovato con 8 grammi di hashish e un coltello a serramanico di tipo proibito. Stamani viene giudicato con rito direttissimo.

Per lo stesso tipo di controlli, che hanno riguardato zone della ‘movida’ di Firenze come piazza Santo Spirito, piazza del Carmine e borgo San Frediano, i carabinieri della stazione Palazzo Pitti hanno effettuato diversi servizi nei giorni scorsi che hanno consentito anche di denunciare in stato di libertà altre quattro persone per spaccio. Sono tre cittadini di origine tunisina, tutti poco più che ventenni, e ad un 17enne di origine libica: erano dediti assiduamente allo spaccio nei luoghi della movida e sono stati trovati in possesso di 26 grammi complessivi di hashish pronti per essere venduti.

Tutti e quattro sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio e per violazione della normativa sull’immigrazione.