Firenze: arrestato in auto con 14 kg cocaina dopo controllo

Per questo un 35enne polacco, incensurato, è stato arrestato ieri dai carabinieri, che lo hanno fermato per un controllo nella zona di Rifredi, alla periferia Nord di Firenze.

Nascondeva 14 panetti di cocaina, per un totale di 14,5 chilogrammi di peso, in un doppiofondo ricavato nel sedile posteriore della sua auto, un suv di grossa cilindrata. Secondo quanto emerso, quando i militari sono intervenuti un’altra persona si è data alla fuga a piedi, abbandonando l’auto che aveva parcheggiato a pochi metri dal suv.

Nell’abitacolo sono stati trovati 25mila euro in contanti, 180 dollari e 1.190 zloty polacchi, oltre a una pistola automatica calibro 7,65, risultata rubata alcuni mesi fa a Bagno a Ripoli (Firenze). In un garage sempre nella zona di Rifredi, in uso alla persona fuggita – che è stata comunque identificata dai carabinieri – è stata trovata una seconda pistola, anch’essa rubata, e materiale per il confezionamento della dosi.