Firenze: Armentano nominato consigliere speciale

Nicola Armentano è stato nominato consigliere speciale del sindaco per la promozione di stili di vita corretti ed educazione alla salute, collaborerà a titolo gratuito.

Firenze, il consigliere comunale Nicola Armentano affiancherà il sindaco Dario Nardella e la sua giunta per la promozione di stili di vita corretti ed educazione alla salute.

È quanto stabilito con un decreto firmato dal sindaco che ha deciso di avvalersi della collaborazione del dottor Armentano nello svolgimento di questa attività.

”La promozione di stili di vita corretti e dell’educazione alla salute sono temi che stanno a cuore alla nostra amministrazione – ha detto il sindaco Nardella – e sui quali gli Enti locali possono dare il loro contributo, elaborando piani e attività volti alla promozione della salute intesa, come recita la Carta di Ottawa, come il processo che conferisce alle popolazioni i mezzi per assicurare un maggiore controllo sul loro livello di salute e migliorarlo”.

”La competenza acquisita dal dottor Armentano mediante il proprio percorso accademico e la successiva esperienza maturata in ambito medico-sportivo sono un valore aggiunto per noi – ha continuato – e sono convinto che darà un efficace supporto alla nostra azione di governo”.

”Al consigliere Armentano auguro un buon lavoro”, ha concluso il sindaco.

Il consigliere riferirà direttamente al sindaco e collaborerà a titolo gratuito senza alcun onere a carico del Comune.