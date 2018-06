Firenze: ancora traffico-caos in SMN

Anche oggi caos traffico alla Stazione Santa Maria Novella di Firenze, Lulurgas (Rsu Ataf, Filt Cgil): “Può fare qualcosa questa amministrazione, oppure dobbiamo aspettare le elezioni?”

“Per l’ennesima volta, a Firenze, oggi si è bloccata la Stazione Santa Maria Novella: con la modifica della viabilità nella zona e le prove in atto della tranvia, nella mattinata abbiamo avuto notizia addirittura di 40 minuti per percorrere il tratto da Piazza dell’Unità alle Scalette. Tutto questo unito, ovviamente, agli altri disagi in contemporanea, con l’ormai epica chiusura di via della Colonna, le transenne in piazza San Marco, le deviazioni, i tempi di percorrenza non congrui. Tutto ciò ha significato per l’utenza e per i lavoratori l’ennesima mattinata di passione” lo dichiara: Michele Lulurgas membro Rsu Ataf per la Filt Cgil.

Che aggiunge: “immaginiamo che questo comunicato non faccia ormai più notizia, data la quotidianità dei disagi che siamo costretti a vivere, addirittura in un periodo, quello delle vacanze scolastiche, in cui la problematica traffico dovrebbe essere molto meno sentita; la notizia invece, sarebbe veder prendere provvedimenti volti a regolarizzare il servizio pubblico e fluidificare il traffico”.

“Probabilmente -conclude il sindacalista- le modifiche messe in atto alla Stazione sono definitive post attivazione della tramvia, per cui sarà facile ottenere risposte del tipo “ora parte la tramvia, e tutti i problemi saranno risolti”, ma salvo il fatto che ancora non sappiamo quando la tranvia entrerà in servizio, visto che la data del 30 giugno pare verrà disattesa, ci chiediamo se le poche linee che comunque dovranno continuare a transitare dalla Stazione verranno comunque rallentate da semafori con ritardi continui, e la risposta pare ovvia.Ci domandiamo: può fare qualcosa questa amministrazione, oppure dobbiamo aspettare le elezioni?”