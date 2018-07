Firenze: allarme bomba vicino sede PD

Abbandonata in mezzo alla strada una sedia con attaccate delle bombolette spray unite da del nastro adesivo. Secondo quanto appreso non sarebbero visibili fili elettrici e non sarebbero state lasciate rivendicazioni

Allarme bomba a Firenze tra via Forlanini e via Ponte di Mezzo, alla periferia nord della città non molto distante dal polo universitario di Novoli, e dalla sede del PD metropolitano e regionale. E’ stata trovata abbandonata in mezzo alla strada una sedia con attaccate delle bombolette spray unite da del nastro adesivo.

Secondo quanto appreso non sarebbero visibili fili elettrici e non sarebbero state lasciate rivendicazioni. Sul posto la polizia. Data la natura sospetta del ritrovamento sono state attivate le procedure del caso e si stanno attendendo gli

artificieri. Alla fine è stato fatto brillare per sicurezza : è stato confermato che non poteva esplodere.

Sul posto, oltre alla polizia e gli artificieri, sono intervenuti anche i vigili del fuoco con sette uomini, due automezzi insieme al personale Nbcr (Nucleare-biologico-chimico-radiologico). Proseguono gli

accertamenti degli artificieri per capire la natura del pacco.

Il segretario comunale del PD Massimiliano Peccioli ha avvertito subito sia il sindaco Dario Nardella sia l’ex premier Matteo Renzi. Peccioli dichiara: “si tratta n atto gravissimo. Forse non poteva esplodere, ma si tratta comunque di un inquietante avvertimento”