Firenze: al via la raccolta degli alberi di Natale, si trasformeranno in compost

A partire da lunedì 8 gennaio e fino a lunedì 15 gennaio 2018 gli abeti rossi di Natale possono essere consegnati direttamente dai cittadini presso una delle 5 Ecostazioni di Alia attrezzate, così da essere avviati alle biocelle di compostaggio di Case Passerini ed essere trasformati in ammendante compostato.

Queste le Ecostazioni dove portare gli alberi di Natale:Via di Campigliano 59 a Bagno a Ripoli – Via di Pratignone a Calenzano – Via Cassia per Siena 27 a San Casciano in Val di Pesa – Via Charta 77 angolo via Newton a Scandicci – Via De Gasperi 8/d a Sesto Fiorentino.Per conoscere gli orari di apertura dell’Ecostazione più vicina chiamare il Numero Verde 800-330011 o consultare il sito www.aliaspa.it(digitando poi il comune d’interesse).

Gli orari delle Ecostazioni sono alla pagina web http://stage.quadrifoglio.org/oggetti/41016.pdf

In alternativa gli abeti rossi possono essere inseriti (spezzati) nei cassonetti per rifiuti organici (coperchio marrone) o nelle isole interrate (torretta per l’organico). Se si scelgono i cassonetti stradali o gli interrati, è importante non lasciare gli abeti appoggiati all’esterno dei contenitori o sulle piattaforme.

Nei comuni dove è attivo il servizio “porta a porta”, l’abete – ben spezzato e inserito nel sacco o nel bidoncino – può essere consegnato il giorno di ritiro dell’organico (analogamente a quanto fatto con le potature).