Firenze: a processo i 2 giovani che aggredirono tassista ferendolo gravemente

E’ fissata per il prossimo 18 luglio l’udienza preliminare per decidere del rinvio a giudizio, chiesto dalla procura di Firenze, per i due giovani accusati di aver aggredito un tassista di 67 anni, il 13 luglio del 2017 a Firenze, provocandogli lesioni cerebrali e neurologiche gravi e permanenti.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i due indagati, Nicola Fossatocci e Houman Abbasalizadeh Ajamhy, entrambi 23enni, lo colpirono alla testa durante una lite al termine di una corsa in taxi a Firenze.

Dopo il fatto il tassista, Gino Ghirelli, riuscì ad avvisare la centrale per dire che due giovani avevano cercato di portargli via il portafoglio e che alla sua reazione lo avevano colpito, in particolare con una testata sulla tempia.

Il tassista riuscì ad arrivare a casa, dove accusò un malore perdendo conoscenza. A seguito dell’episodio l’uomo, ricoverato tutt’ora all’ospedale di Careggi, ha riportato “lesioni gravissime consistite nella perdita dell’uso dell’organo dell’intelletto per totale assenza di funzioni cerebrali, conseguente a trauma cranico con formazione di ematoma sottodurale ed emorragia intracerebrale sinistra”. Toccherà adesso al gip Anna Liguori decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio, avanzata dal pm Paolo Barlucchi.

Secondo quanto ricostruito, i rapinatori sarebbero saliti sul taxi, un Volkswagen Caddy, intorno alle 1,30 in piazza del Mercato Nuovo. La corsa è