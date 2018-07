Firenze: 15 lavoratori McDonald’s senza stipendio da mesi

Entrati in servizio per la cooperativa Angel Service Adriatica, che ha in appalto i lavori di pulizia nei due McDonald’s dentro e fuori la stazione di Firenze Santa Maria Novella.

Extracomunitari, con contratti di prova a 45 giorni, pagati di notte 4 euro l’ora, e per mesi senza stipendio: sono 15 lavoratori entrati in servizio per la cooperativa Angel Service Adriatica, che ha in appalto i lavori di pulizia nei due McDonald’s dentro e fuori la stazione di Firenze Santa Maria Novella dalla società Food Italia, che gestisce il marchio in Italia e che ha pagato regolarmente la coop.

“Dopo la nostra diffida – spiega il legale Alessandro Rombolà – la società cooperativa ha mandato la busta paga d’aprile 2018, che andrà verificata, e solo una parte della retribuzione. Ad oggi non è stato pagato il mese di maggio, il mese di giugno e mancano le buste paga per queste due mensilità. Questa diffida fu inviata anche a Food Italia che ha dato la rassicurazione di aver pagato il dovuto alla società cooperativa. Nel frattempo i lavoratori hanno chiesto l’intervento dell’ispettorato di Firenze ed è tutto in sede di verifica”.

Molti, tuttavia, “dopo non essere stati retribuiti al termine dei 45 giorni di prova – testimonia Sharon Maranon, filippina – hanno rinunciato a continuare il lavoro. La società nel frattempo ne ha assunti altri, sempre extracomunitari”. Per il consigliere regionale di Sì Toscana a sinistra Paolo Sarti, che ha presentato una mozione per chiedere alla Regione di intervenire, “il problema vero sono questo tipo di appalti e subappalti, una catena e uno scaricabarile di responsabilità di cui alla fine fanno spese i lavoratori”.