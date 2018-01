Fiorentina pronta a querelare ‘Il Fatto Quotidiano’ per accuse falso in bilancio

La Fiorentina e’ pronta a querelare’Il Fatto Quotidiano’ per l’articolo pubblicato stamattina con il titolo: ‘Falso in bilancio Fiorentina, fascicolo sui Della Valle’. Lo annuncia la societa’ viola in un comunicato sui propri canali ufficiali.

‘La Fiorentina, nonche’ i componenti del Cda, attraverso i propri legali comunicano che si riservano di presentare querela per diffamazione e contestuale azione civile nei confronti del giornalista Paolo Ziliani e del direttore responsabile del Fatto Quotidiano, in relazione all’articolo pubblicato in data odierna intitolato ‘Falso in bilancio Fiorentina’. Nell’articolo – si

legge nella nota – vengono riportate notizie non vere e al tempo stesso diffamatorie nei confronti della società e dei suoi dirigenti nella parte in cui si afferma ripetutamente che ‘la Fiorentina sarebbe stata rinviata a giudizio per falso in bilancio per il mancato accantonamento di somme da destinare al risarcimento dovuto a Gazzoni Frascara’. La Fiorentina, o meglio i suoi dirigenti, non sono mai stati rinviati a giudizio per

falso in bilancio e l’udienza preliminare volta a verificare se esistano o meno le condizioni del rinvio a giudizio ci sara’ il 7 marzo’.

Al riguardo, aggiunge la societa’ viola, ‘c’e’ fiducia sul fatto che il giudice riconoscera’ la correttezza dei bilanci. Ad ulteriore precisazione di cui sopra ieri il Gup ha dichiarato

inammissibile la richiesta di costituzione di parte civile di Victoria 2000 srl, gia’ riferibile a Gazzoni Frascara, finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno, riconoscendo

come non esistano i presupposti di un risarcimento per i fatti in contestazione’.