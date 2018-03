Finding your feet – Ricomincio da noi al cinema Odeon di Firenze

Finding your feet – Ricomincio da noi il film di Richard Loncraine, con Timothy Spall, Imelda Staunton. Versione originale con sottotitoli in italiano (Original version with Italian subtitles) al Cinema Odeon di Firenze dal 19 al 21 marzo.

Sandra, una signora borghese, se ne va di casa quando scopre che il marito, con il quale è sposata da 40 anni, ha una relazione con la sua migliore amica. Sandra si rifugia da sua sorella Bif, una sessantenne “alternativa” che vive da sola. Grazie a lei Sandra scoprirà una curiosa scuola di ballo dove si appassionerà alla danza che le permetterà di sentirsi più libera e sbloccare tutto ciò che ha tenuto chiuso dentro di sé per molti anni. Qui conoscerà Charlie, un eccentrico restauratore di mobili che vive su una barca. Catapultata in un ambiente per lei totalmente insolito, Sandra inizierà una nuova vita.

On the eve of retirement a middle class, judgmental snob discovers her husband has been having an affair with her best friend and is forced into exile with her bohemian sister who lives on an impoverished inner-city council estate.

FINDING YOUR FEET | Ricomincio da noi (UK, 112′) – Un film di Richard Loncraine, con Timothy Spall, Imelda Staunton

Versione originale con sottotitoli in italiano | Original version with Italian subtitles

Ricomincio da noi, il film diretto da Richard Loncraine, è una commedia sul “non è mai troppo tardi”. Un racconto moderno, divertente e commovente su un vivace gruppo di donne energiche che affrontano gli imprevisti della vita con slancio e irresistibile vivacità. (Comingsoon)