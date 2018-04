Fidi Toscana, riduzione personale fino a 40 unità

In base alla legge Madia, gli esuberi potranno essere ricollocati in altre partecipate pubbliche, e secondo quanto emerso la Regione Toscana ha già espresso la propria disponibilità all’operazione; in altri casi potrebbe essere invece utilizzato il Fondo interbancario per accompagnare alcuni dipendenti alla pensione.

L’ assemblea di Fidi Toscana da il via libera al nuovo piano strategico 2018-21: la finanziaria regionale, i cui soci si sono riuniti oggi, manterrà l’attuale compagine societaria (con Regione Toscana e banche come soci di riferimento), e non diventerà una società ‘in house’ della Regione come ipotizzato.

Il core business rimarrà quello dell’attività di garanzia per il sostegno finanziario alle imprese del territorio, sebbene stia crescendo anche l’attività consulenziale. “Oggi è stato un momento importante”, afferma il presidente Lorenzo Petretto, “i soci hanno espresso la volontà di approfondire la soluzione che prevede anche la continuità della compagine societaria, e hanno condiviso la necessità di avere un piano industriale vero e proprio quanto prima”.

Il consigliere regionale Pd Paolo Bambagioni ha affermato sul futuro di Fidi Toscana: