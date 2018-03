Lucca: fiamme in abitazione, salva donna

A Viareggio invece rogo in un’ officina-rivendita moto. Locale dichiarato inagibile dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Lucca sono intervenuti, anche con l’autoscala, intorno alle 4.10 in via del Tiro a Segno a Lucca per un incendio sviluppatosi all’interno di un appartamento in una palazzina di quattro piani. All’interno dell’abitazione, posta al terzo piano, c’era una donna che è stata fatta uscire dai pompieri per poi essere affidata ai sanitari del 118 che l’hanno trasportata al pronto soccorso a scopo precauzionale.

Secondo quanto spiegato l’incendio ha interessato il locale cucina dell’abitazione: all’arrivo dei pompieri c’era molto fumo. I vigili del fuoco hanno estinto l’incendio contemporaneamente hanno fatto uscire la signora che era in casa. Incendio: rogo in officina-rivendita moto Viareggio Locale dichiarato inagibile dai vigili del fuoco

Un incendio si è sviluppato la notte scorsa in un locale adibito a vendita e officina di moto lungo la via Aurelia sud a Varignano, nel comune di Viareggio (Lucca). Le fiamme, si spiega dai vigili del fuoco intervenuti poco prima delle due, hanno interessato diverse moto che si trovavano all’interno, oltre ad arredi e materiale vario. Per i danni subiti il locale è stato dichiarato momentaneamente inagibile.