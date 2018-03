Fiamme in abitazione Arezzo, trovato morto 78enne

Intervenuti per un incendio in un’abitazione, i vigili del fuoco hanno trovato morto, all’interno della casa un uomo di 78 anni. E’ accaduto stamani in una zona montana di Palazzo del Pero, frazione del comune di Arezzo.

Sarebbe stato il cattivo funzionamento di una coperta elettrica a provocare le fiamme all’interno dell’abitazione, sprigionando monossido di carbonio che sembra all’origine della morte del 78enne. I vigili del fuoco, che stanno lavorando per chiarire la dinamica dell’incendio, una volta entrati dentro l’edificio, hanno trovato l’anziano riverso a terra nella camera, come se avesse provato ad allontanarsi dal letto in fiamme. L’uomo era assistito da una badante che questa mattina arrivata sul posto ha dato l’allarme.