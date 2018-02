Fiamme in camera, una persona intossicata

I Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto sono intervenuti ieri sera intorno, alle ore 23.45, nel comune di Massa Marittima, in località i Tatti, in via delle Mura, per un incendio in un appartamento.

L’incendio si è sviluppato nella camera da letto ed ha interessato, oltre a mobili e suppellettili varie, anche un soppalco. L’appartamento era occupato da 3 persone, una delle quali è stata trasportata in ospedale per accertamenti in seguito ad una intossicazione da fumo. Al momento l’appartamento è stato dichiarato inagibile fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Sul posto anche i Carabinieri di Gavorrano.