Fiamme in appartamento a Prato, grave una donna

Portata al pronto soccorso in codice rosso, ma non pericolo vita.

Un incendio si è sviluppato attorno alle 13.00 in un appartamento in via Tazzoli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno subito domato minuti le fiamme. Una donna, italiana di 66 anni, è stata trasportata da un’ambulanza al pronto soccorso in

codice rosso, con ustioni di primo e secondo grado su viso, torace e braccia. La donna è ricoverata in prognosi riservata ma, secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita.

All’interno dell’abitazione sembra che al momento dell’incendio la donna fosse sola. Le fiamme si sono sviluppate a poche decine di metri di distanza dall’incendio che lo scorso

lunedì sera scoppiò in un palazzo vicino, in via Marini.