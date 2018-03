Festival Internazionale ‘Archeofilm’

🔈Firenze presentato ‘Archeofilm’, il Festival Internazionale del Cinema di Archeologia Arte Ambiente, che si terrà al ‘Cinema la Compagnia’ dal 14 al18 marzo 2018.

Il festival ‘Archeofilm’ è a cadenza annuale ed è organizzato da Archeologia Viva (Giunti Editore) nell’ambito delle manifestazioni promosse da “tourismA”.

Per ogni edizione vengono selezionati documentari prodotti a livello mondiale, quest’anno il festival è dedicato a Folco Quilici, recentemente scomparso, verrà quindi proiettato il suo documentario “Impero di marmo” ed è previsto il ricordo del figlio Brando.

Il Premio Firenze è l’ambito riconoscimento che viene assegnato al documentario più votato dal pubblico durante le giornate di “Firenze Archeofilm”.

Sono numerosi i film in concorso ed il programma è articolato, con proiezioni al mattino pomeriggio e sera, con film stranieri doppiati in italiano e una sezione di film in lingua originale. Non mancheranno gli incontri con i registi e i protagonisti… in attesa dell’assegnazione del “Premio Firenze”.

L’ingresso è libero e gratuito

Gimmy Tranquillo ha intervistato il direttore artistico del Festival Dario Di Biasi: