Festival delle Colline 2018 presenta: Calexico in concerto

Venerdì 13 luglio 2018, Anfiteatro del Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci a Prato “il post rock della frontiera” dei Calexico

Un immaginario Tex-Mex che di srotola tra i deserti polverosi dell’Arizona, le feste messicane a base di Tequila, le atmosfere surreali dei film di Tarantino…

La band di Joey Burns e John Convertino sprigiona lo spirito del crossover tipico delle popolazioni del sud degli Stati Uniti d’America al confine col Messico. Il tour segue l’uscita del nuovo album “The Thread That Keeps Us” (già disco della settimana di Controradio) un ritratto di famiglia che cattura tutta la loro imprevedibilità e varietà stilistica, pur riservando il consueto spazio per la loro illimitata creatività. La critica ha accolto il disco come “I Calexico più accattivanti, grintosi, se non sorprendenti che abbiamo mai ascoltato”.

I Calexico narrano storie di immigrazione, le sofferenze degli sfollati, danno voce a chi non ce l’ha. Forte il loro legame con il mondo del cinema.

Venerdì 13 luglio 2018 – ore 21.30 – ingresso 20 Euro INFO

ASCOLTA L’INTERVISTA A JOEY BURNS a cura di Lucille