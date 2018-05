Festival Delle Colline 2018. Il programma

Da quasi 40 anni crocevia di forme diverse d’arte, Festival delle Colline 2018 celebra l’incontro tra musica e video, in tutte le sue declinazioni: cinema, clip, cortometraggi, ma anche sonorizzazioni, musicisti prestati al grande/piccolo schermo, cantautori lanciati da serie tv…Tra luglio/agosto 2018 – concerti e produzioni originali a Prato e colline pratesi

Un rapporto, quello tra suoni e immagini, che il web ha esaltato fino a renderlo spesso imprescindibile, altre volte inverso: davanti a uno schermo scopriamo un artista musicale, a chi non è successo?

Per la prima volta il Festival si cimenta nella produzione di un cortometraggio, assieme al Collettivo Snellinberg e alla cooperativa sociale Il Cenacolo (dom 1/7 Prato), mentre alla band Serpentu è affidata la nuova sonorizzazione di “Vampyr”, capolavoro del cinema horror di Carl Theodor Dreyer datato 1932 (mer 11/7 Prato).

Quasi un road movie è il sound psycho-tex-mex dei Calexico (ven 13/7 Prato) ed è guardando la serie Narcos che molti hanno scoperto il talento di Rodrigo Amarante (mer 25/7 Carmignano). Altro percorso obliquo, quello di Grant-Lee Phillips (ven 3/8 Poggio a Caiano), che nella serie “Una mamma per amica” è comparso decine di volte nelle vesti di busker. E ancora, Sergio Caputo (ven 6/7 Poggio a Caiano), tra i primi artisti italiani a puntare sul video-clip, il progetto di Gabriele Marco e Samuele Luca Cecchi dedicato ai mestieri del cinema alla musica da film (lun 16/7 Poggio a Caiano), e il duo Ilaria Graziano e Francesco Forni (mar 24/7 Poggio a Caiano) che con la settima arte ha un legame ormai inscindibile.

In programma dal primo luglio al 3 agosto, Festival delle Colline 2018 coinvolgerà luoghi d’arte e cultura oltre a incantevoli spazi delle colline pratesi: le otto serate avranno come scenario la Villa Medicea, il parco del Barco e la Chiesa di Bonistallo a Poggio a Caiano, il Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci, la Corte delle Sculture e la Ex-Fabrica a Prato, la secolare Rocca di Carmignano. Inaugura domenica primo luglio allo spazio estivo Ex-Fabrica di Prato (ingresso libero) il party di presentazione del cortometraggio del Collettivo John Snellinberg coprodotto insieme a Il Cenacolo e al Festival delle Colline. Tra liscio e trap, la giornata di un giovane africano, di un impresario di orchestre da ballo, di un rapper fiorentino e di un manager senza scrupoli. A seguire dj-set a cura dei protagonisti del cortometraggio.

Venerdì 6 luglio alla Villa Medicea di Poggio a Caiano (Prato – biglietto 10 euro) Sergio Caputo celebra i 35 anni del suo “Sabato italiano”. Ai capisaldi dell’indimenticato debutto aggiunge i brani di “Oggetti smarriti”, disco fresco di stampa in cui rivisita deep cuts del suo repertorio, aggiungendo tre inediti, tra cui il singolo “Scrivimi scrivimi”.

Alfred Hitchcock lo definì “l’unico film che valga la pena vedere due volte”. “Vampyr” è uno dei capolavori della storia del cinema, girato nel 1932 dal regista Carl Theodor Dreyer. Mercoledì 11 luglio alla Corte delle Sculture della Biblioteca Lazzerini (Prato – ingresso libero) verrà presentato con una nuova sonorizzazione firmata dal trio Serpentu (Blue Willa, Werner, Marlon Brando).

Un immaginario Tex-Mex che di srotola tra i deserti polverosi dell’Arizona, le feste messicane a base di Tequila, le atmosfere surreali dei film di Tarantino… I gloriosi Calexico di Joey Burns e John Convertino saranno in concerto venerdì 13 luglio al Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci (Prato – biglietto 20 euro). In valigia hanno il nuovo album “The Thread That Keeps Us”.

Lunedì 16 luglio al Parco del Bargo di Poggio a Caiano (Prato – ingresso libero) va in scena “Cinemiamoci di musica” progetto/spettacolo a firma di Gabriele Marco e Samuele Luca Cecchi con il supporto dell’ensemble Tacito Accordo: brani dedicati ai mestieri della settima arte e alla musica da film, tra ironia e poesia. Arrangiamenti di Tiziana Gacci.

“Un cowboy con tanto di cappello e stivali e una ragazza dalla voce nera e dalle labbra rosse”: la musica di Ilaria Graziano e Francesco Forni è un mix di blues, folk, country, tango argentino, canzoni napoletane e dolce vita: Martedì 24 luglio alla Chiesa di Bonistallo di Poggio a Caiano (Prato – biglietto 5 euro) presenteranno l’ultima fatica, “Twinkle Twinkle”.

A consacrarne la fama ci ha pensato la serie tv “Narcos”. E’ opera sua il cliccatissimo brano “Tuyo” scelto come sigla: solo il capitolo recente di Rodrigo Amarante, compositore e polistrumentista brasiliano in concerto mercoledì 25 luglio alla Rocca di Carmignano – (Carmignano – Prato – biglietto 8 euro).

Il festival si chiude venerdì 3 agosto alla Chiesa di Bonistallo di Poggio a Caiano (Prato – biglietto 8 euro) con il live di Grant-Lee Phillips: un grande nome del songwriting americano e un gradito ritorno. Venticinque anni addietro calcava le scene del Festival delle Colline a capo dei suoi Grant Lee Buffalo. Nell’ultimo album da solista, “Widdershins”, ritrova proprio quelle morbide atmosfere che hanno segnato capolavori come “Fuzzy” e “Mighty Joe Moon”.

Gimmy Tranquillo ha intervistato il direttore artistico del Festival Gianni Bianchi:

Festival delle Colline 2018 è organizzato da Comune di Poggio a Caiano e Regione Toscana in collaborazione con i Comuni di Prato e Carmignano e Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana / Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci e il sostegno di Estra Prato, Publiacqua, Consiag Prato e cooperativa Il Cenacolo.