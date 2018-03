Consiglio regionale: treni Av fermino ad Empoli

Sostegni (Pd) e Donzelli (Fdi) hanno presentato la mozione in consiglio regionale ottenendo la maggioranza dei voti.

La Giunta toscana si impegni a “intervenire presso l’Ufficio regionale dei trasporti pubblici e gli altri soggetti di competenza, al fine di valutare la fattibilità di una variazione della tabella di marcia dei convogli Av Freccia bianca e Freccia argento, per permettere la sosta nella stazione di Empoli (Firenze)”.

Lo chiede una mozione, a firma di Enrico Sostegni (Pd) e Giovanni Donzelli (Fdi), approvata a maggioranza dal Consiglio regionale, con i voti contrari di M5s e Lega nord e l’astensione di Mdp e Gruppo misto. Illustrando la mozione in aula, Sostegni ha spiegato che si chiede una valutazione “vista l’importanza della stazione di Empoli”, per capire “il numero dei viaggiatori interessati all’Alta velocità”. Per Donzelli, “con un impatto risibile sulle tabelle di marcia ci sarà un importante beneficio per un comprensorio di centrale importanza, con i suoi oltre 150 mila abitanti e un forte e caratteristico tessuto economico e imprenditoriale”.