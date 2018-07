Falso allarme bomba per pacco davanti Pd Toscana

Falso allarme per un sospetto pacco bomba nei pressi della sede del Pd della Toscana a Firenze, all’angolo tra ia Forlanini e via del Ponte di Mezzo. E’ stato fatto brillare dagli artificieri il ”pacco”, collocato in mezzo alla strada a una cinquantina di metri dalla sede del partito, realizzato con una sedia e delle bombolette di vernice spray attaccate con il nastro adesivo.

Sul posto sono interventi la polizia, gli artificieri e i vigili del fuoco con sette uomini, due automezzi insieme al personale Nbc (Nucleare-biologico-chimico-radiologico). Gli artificieri hanno confermato che l’ordigno artigianale non poteva esplodere. Non sarebbero state lasciate rivendicazioni scritte.

“Ancora una volta la nostra sede e’ stata presa di mira da un atto grave, che non deve essere sottovalutato. Se qualcuno pensa di intimorirci scatenando il

panico o, peggio ancora, come accaduto in passato, facendo esplodere un ordigno o tentando di assalire la nostra sede, si sbaglia di grosso. Noi facciamo politica e continueremo a farlaanche perche’ queste idee di violenza e sopraffazione vengano sconfitte nella nostra societa’”. Cosi’ la reggenza del Pd

toscano, dopo l’allarme bomba di questa mattina.