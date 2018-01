Estate Fiorentina: restrizioni su aree concesse

E’ stata approvata ieri, 8 gennaio, in consiglio comunale, la mozione, proposta dal consigliere Tommaso Grassi, che prevede restrizioni sulle concessioni di alcune aree appartenenti al centro storico ed alle zone fluviali di competenza regionale.

Le concessioni dell’aree di competenza regionale, tra cui le quattro aree che hanno partecipato al bando della Città metropolitana, l’area dietro la stazione di servizio nella zona dell’Obihall e l’area “Spiaggia sull’Arno” sono scadute nel 2017; così, allo scopo di riallineare i bandi, che verranno gestiti dal Comune di Firenze anche per le aree di competenza regionale in base alla delibera di Giunta n. 109/2017, sono stati previsti alcuni obblighi e restrizioni:

1) l’obbligo che tutte le attività di spettacolo e/o intrattenimento musicale e comunque di emanazioni sonore anche legate all’eventuale punto di ristoro accessorio e aggiuntivo, dovranno cessare entro le ore 24 nel rispetto del Regolamento comunale delle Attività rumorose e della normativa in vigore,

2) l’obbligo di prevedere apposito personale di vigilanza e Stewart con specifico attestato di formazione, per un costante controllo dell’area durante lo svolgimento delle attività al fine di limitare eventuali comportamenti molesti o di disturbo,

3) la predisposizione in fase di bando di gara, da aggiornare annualmente di concerto con la Regione Toscana per le aree fluviali, un canone e/o tassa di occupazione del suolo pubblico che sia equivalente ed omogeneo per tutte le aree assegnate in concessione di decidere che per l’annualità 2019 la durata delle concessioni delle aree sarà di tre anni per tutte le aree sia comunali che regionali e i bandi saranno gestiti dal Comune di Firenze, di concerto con la Regione Toscana;

4) sia esclusa la possibilità di concedere l’erogazione di contributi economici per la gestione degli spazi pubblici nel centro storico e nelle zone fluviali di competenza regionale;

5)sia previsto l’obbligo, in fase di rendicontazione delle attività svolte negli spazi concessi in gestione, che sia rendicontato anche lo spazio commerciale di somministrazione alimenti e bevande con indicazione delle entrate e uscite, compreso il costo del personale e le qualifiche dei contratti.