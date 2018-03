Esplosione Livorno: pm sequestra area incidente 

Intanto la CGIL dice “serve un salto di qualita’ nella battaglia per la salute e la sicurezza sul lavoro, e chiediamo la convocazione dell’apposito tavolo regionale’.

E’ già stata sequestrata l’area del porto industriale di Livorno dove oggi è avvenuta l’esplosione di un serbatoio che ha causato la morte di due operai di 25 e 53 anni. Lo ha disposto il pm Sabrina Carmazzi che è ancora sul luogo dell’incidente insieme ai vigili del fuoco che hanno da poco terminato anche la messa in sicurezza della zona. Il pm, chiaramente, aprirà fin da stasera un fascicolo che, probabilmente, nelle prime fasi sarà a carico di ignoti.

‘L’esplosione al porto di Livorno,l’incendio alla Sanac di Massa, e l’operaio colpito a Terranuova Bracciolini: in casi e modalita’ differenti, ancora morti e feriti in una delle giornate piu’ nere per il lavoro in Toscana, che ci costringe a una terribile contabilita’ di chi si fa male o muore mentre svolge il suo lavoro. Serve un salto di qualita’ nella battaglia per la salute e la sicurezza sul lavoro, e chiediamo la convocazione dell’apposito tavolo regionale’ afferma Mauro Fuso della Cgil Toscana.