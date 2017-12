Esplosione in fabbricato a Quarrata

Pistoia, i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire alle ore 8:20 circa di questa mattina nel Comune di Quarrata, in Via Covona, 70, per il crollo di un fabbricato in muratura avvenuto in srguito ad una esplosione.

Sul luogo dell’esplosione la squadra è intervenuta con 2 mezzi e 7 unità, subito verificando che non vi fossero persone all’interno della struttura.

È stato allertato anche il nucleo cinofili di Vigili del Fuoco, per eventuale ricerca animali ed è stato richiesto un mezzo escavatore del Comando di Prato per la rimozione delle macerie e la successiva messa in sicurezza.

Le cause dell’esplosione sono al momento da accertare, ed in via cautelativa la zona interessata dall’evento è stata posta sotto sequestro.

Sul posto sono presenti anche i Carabinieri.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO