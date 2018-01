Esondati due torrenti, chiuse due strade nel Grossetano

Causa maltempo sono state chiuse due strade da un’ordinanza del sindaco Morini del comune di Manciano. Si tratta di due percorsi comunali a Piano di Cirignano, sul torrente Elsa e sul fosso Fiascone.

Problemi per il maltempo nella zona sud della provincia di Grosseto, in particolare nel Comune di Manciano. Il sindaco Mirco Morini ha chiuso con due ordinanze, “causa ingrossamento ed esondazione dei torrenti del reticolo minore”, gli attraversamenti di due strade comunali a Piano di Cirignano, sul torrente Elsa e sul fosso Fiascone.

La strada sul fosso del Fiascone raccorda la provinciale della Follonata alla provinciale 159 che porta a Scansano. Attivata a Manciano la sala operativa della protezione civile che sta monitorando tutto il territorio con l’aiuto della polizia municipale e gli operai comunali.

Gli idrometri danno in netta risalita il fiume Albegna, all’altezza di Pomonte, così come il fiume Fiora in località Mirafiora e anche a Marsiliana. In crescita anche il torrente Gattaia all’ingresso delle Terme di Saturnia e il torrente Stellata alle Cascate.