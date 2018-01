Epifania: prima volta di Nardella a battesimo greco-ortodosso

“E’ la prima volta che un sindaco partecipa alla cerimonia del battesimo, penso che sia un messaggio importante per questa Epifania, che chiude le feste e apre il nuovo anno”, “ho voluto partecipare sia perché invitato da padre Nicola che è il punto di riferimento della comunità greco ortodossa di Firenze, sia per dare un messaggio a tutta la città”. Lo ha detto il sindaco Dario Nardella che stamani ha partecipato alla cerimonia di un battesimo greco-ortodosso a Firenze.

“Credo che compito del sindaco – ha aggiunto – sia essere un po’ il collante della comunità e in questo caso è importante partecipare alle funzioni della altre religioni perché i greci che vivono, lavorano, studiano a Firenze, e sono nati in questa città, sono parte di questa comunità e meritano l’attenzione e la presenza del sindaco che la rappresenta tutta

insieme”.

A Nardella i greci ortodossi hanno regalato un crocifisso e un’icona. “E’ stato emozionante – ha concluso – perché si tratta comunque di un momento di grande intensità emotiva e spirituale e di grande significato simbolico come l’immersione della croce di Gesù nel fiume Arno perché l’Arno non è soltanto il fiume dell’Alluvione del 1966 ma anche un luogo di vita e di spiritualità. L’acqua è un simbolo di nascita, quindi è importante riconosce a questo fiume un grande valore spirituale”.

Il sindaco, come si spiega in un tweet dello stesso primo cittadino, ha partecipato alla

cerimonia della chiesa greco-ortodossa che ricorda il battesimo di Gesù nel Giordano nel giorno dell’Epifania.

“L’Epifania – ha scritto Nardella – è il giorno del battesimo di Gesù celebrazione particolarmente importante per la Chiesa Greco-Ortodossa. Oggi per la prima volta partecipo con la comunità greca fiorentina a questo momento in segno di amicizia

e convivenza”.