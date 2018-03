In Toscana sono oltre 2,8 milioni (fonti ministero dell’Interno) gli elettori che potranno recarsi alle urne domenica 4 marzo dalle 7 alle 23 per votare alle politiche.

In dettaglio: alle elezioni per la Camera (diritto di voto dai 18 anni compiuti entro domenica) gli aventi diritto sono 2.841.131 (di cui 1.359.635 uomini e 1.481.496 donne) mentre per il Senato (diritto di voto dai 25 anni) sono 2.647.396 (di cui 1.259.668 uomini e 1.387.728 donne). La circoscrizione elettorale della Toscana è suddivisa in 14 collegi uninominali maggioritari per la Camera e 7 collegi uninominali maggioritari per il Senato; 4 invece i collegi plurinominali proporzionali per la Camera e 2 per il Senato. Il voto in Toscana porterà in Parlamento 38 deputati (14 assegnati nei collegi uninominali e 24 seggi nei quattro collegi plurinominali proporzionali) e 18 senatori (7 assegnati nei collegi uninominali e 11 nei due collegi plurinominali).