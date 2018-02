Elezioni: Prato, tra invitati Casapound. Leu non va confronto

Tra gli invitati c’è il candidato di Casapound, Leu non partecipa a un incontro promosso per stasera a Prato da un’associazione pratese, Liberi sognatori.

“L’antifascismo è per noi tema centrale, non siamo quindi disponibili a dare legittimazione a forze politiche che si richiamano al fascismo e che coerentemente con la Costituzione Italiana dovrebbero essere sciolte”, si spiega in una nota del coordinamento provinciale pratese di Liberi e Uguali. L’incontro organizzato per oggi, alle 21, da Liberi sognatori-Palestra di cittadinanza attiva all’ex chiesino di San Giovanni a Prato, è, si legge su Fb, per mettere a confronto i candidati di tutte le formazioni politiche che corrono nel collegio pratese uninominale per la Camera.

Vari gli inviti, compresi quelli per il candidato di Casapound e di Leu. Certa l’assenza di quest’ultimo: “Vogliamo ringraziare gli organizzatori per l”invito”, spiega il coordinamento di Leu Prato, “un incontro sicuramente utile di confronto sui temi delle elezioni politiche del 4 marzo. Il coordinamento provinciale e” costretto, tuttavia, a declinare l’invito e a non fare intervenire il nostro candidato alla Camera Luca Mori per la presenza al dibattito di un esponente di Casapound”.