Elezioni: Pistoia esprime candidati Cd per la prima volta nella storia

La città Toscana non ha espresso per la prima volta nella sua storia elettorale alcun candidato di centrosinistra, nè alla camera nè al senato. Boschi non vince nel paese natio.

A Pistoia il risultato del voto di ieri è storico: per la prima volta la città toscana non esprime nei collegi uninominali di Camera e Senato esponenti di centrosinistra: passano infatti quelli di centrodestra, Maurizio Carrara a Montecitorio e Patrizio La Pietra al Senato. Una cosa quasi simile è successa anche ad Arezzo, dove il centrodestra vince per la Camera con Felice Maurizio D’Ettore ma per il Senato ha prevalso il centrosinistra con l’ex viceministro ai Trasporti Riccardo Nencini.

Nessuno dei due è comunque di Arezzo.Il centrodestra, per la prima volta prevale anche a Cortona e a Civitela della Chiana, quest’ultimo paese che fu teatro di una delle più violente stragi nazifasciste. Per Pistoia è una conferma di quanto già visto alle scorse amministrative quando il centrodestra espugnò l’ex roccaforte rossa di Pistoia.

“Un abbraccio e complimenti a Patrizio La Pietra, neo senatore del collegio Prato-Pistoia – scrive nella sua pagina facebook uno degli sconfitti, l’ex deputata Caterina Bini (Pd) – Buon lavoro e complimenti anche a Maurizio Carrara, neo deputato del collegio di Pistoia. Abbiamo perso, ho perso, il Pd ha perso. Questa è la mia unica analisi del voto al momento. Buona giornata a tutti e grazie davvero a chi ci ha aiutato, sostenuto, a chi ha combattuto per noi. Siete grandi e vi voglio bene. Buona giornata a tutti”.

I candidati del centrosinistra non sfondano a Laterina Pergine Valdarno (Arezzo), il comune del sottosegretario uscente Maria Elena Boschi, dove il M5s si laurea primo partito con una percentuale intorno al 30% fra Camera e Senato. Marco Donati (Pd) col 29,8% è terzo nell’uninominale alla Camera, superato da Felice Maurizio d’Ettorre per il centrodestra (31,3%) e da Lucio Bianchi (M5s, 30,8%). Al Senato, Tiziana Nisini per il centrodestra col 31,3% batte il viceministro uscente Riccardo Nencini (30,6%).