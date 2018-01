Elezioni, LeU: “Questa e’ la casa della sinistra” . Presentati candidati toscani

Si è svolta questa mattina presso la sede dell’Arci Firenze, in piazza dei Ciompi, la conferenza stampa di presentazione dei candidati di Liberi e Uguali in Toscana. Sabato al Teatro Puccini l’evento di apertura della campagna elettorale “La sinistra che serve” con Pietro Grasso, Roberto Speranza, Enrico Rossi, Nicola Fratoianni e Sandra Gesualdi.

“La composizione delle liste di Liberi e Uguali in Toscana è frutto di un grande lavoro di ascolto e di relazione che abbiamo portato avanti con tutti i territori, tenendo conto delle diverse anime e storie delle formazioni della sinistra che hanno deciso di condividere questo progetto unitario. Nelle Liste di Liberi e Uguali ci sono persone con un forte legame con i territori, che rappresentano in maniera più ampia il mondo dell’associazionismo, della cultura, delle battaglie per i diritti. Ci sono anche esponenti nazionali della sinistra, come Roberto Speranza e Nicola Fratoianni, e del mondo dell’ambientalismo, come Rossella Muroni. Di tutto questo siamo orgogliosi. Da qui al 4 marzo abbiamo l’opportunità di fare un percorso significativo per la sinistra in Toscane e in Italia, dando rappresentanza a un pezzo di popolo che soffre e che si è sentito escluso. Questa è la nuova casa della sinistra, moderna e inclusiva, la vera novità di questa tornata elettorale. Quella di Liberi e Uguali sarà una campagna elettorale in mezzo alle persone comuni, nei mercati, davanti alle scuole, sui luoghi di lavoro, dove incontreremo e raccoglieremo le istanze dei cittadini”. E’ quanto dichiarano i membri del coordinamento regionale di Liberi e Uguali Serena Spinelli, Daniela Lastri e Marco Sabatini.

Programma sabato 3 febbraio con Pietro Grasso

“Nelle prossime settimane ci aspetta un compito importante: far conoscere il più possibile il programma di Liberi e Uguali, per un lavoro con i diritti, per una fiscalità progressiva, per una sanità pubblica e universale, per la tutela e la difesa dell’ambiente – concludono Spinelli, Lastri e Sabatini – In Toscana abbiamo l’obiettivo di riportare alle urne chi non vota, chi è rimasto deluso ed escluso dalle sostenute dal Governo negli ultimi anni. A tutte queste persone vogliamo dare voce e rappresentanza. Fin da adesso ci impegneremo per questo. La nostra sarà una campagna elettorale che metterà al primo posto i temi che interessano la vita delle persone e non i personalismi, le idee, i valori che rappresentano una parte precisa della società, quella fatta dai molti e non dai pochi”.

In allegato la foto dei candidati che hanno partecipato alla conferenza stampa di questa mattina a Firenze e la locandina del 3 febbraio dell’iniziativa al Teatro Puccini, a Firenze, con Pietro Grasso.

Di seguito le liste dei candidati LeU in Toscana.

UNINOMINALI CAMERA

Toscana 1 Firenze Novoli-Peretola Sandra Gesualdi

Toscana 2 Firenze-Scandicci Filippo Fossati

Toscana 3 Sesto Fiorentino Serena Pillozzi

Toscana 4 Empoli Denise Latini

Toscana 5 Prato Luca Mori

Toscana 6 Pistoia Arianni Benigni

Toscana 7 Arezzo Ivano Ferri

Toscana 8 Massa Carrara Chiara Geloni

Toscana 9 Lucca Cecilia Carmassi

Toscana 10 Pisa Nicola Fratoianni

Toscana 11 Poggibonsi Serena Cortecci

Toscana 12 Siena Fulvio Mancuso

Toscana 13 Livorno Fabrizio Pucci

Toscana 14 Grosseto Alessandro Brunini

UNINOMINALI SENATO

Toscana 1 Firenze Alessia Petraglia

Toscana 2 Sesto-Empoli Alessio Biagioli

Toscana 3 Prato-Pistoia Angela Riviello

Toscana 4 Arezzo-Siena Guido Pasquetti

Toscana 5 Massa Carrara-Lucca Luca Baccelli

Toscana 6 Pisa-Poggibonsi Paolo Fontanelli

Toscana 7 Livorno-Grosseto Catia Sonetti

PROPORZIONALE SENATO

Toscana 1 (Firenze-Prato-Pistoia-Lucca-Massa Carrara) Alessia Petraglia, Giulio Marcon, Angela Riviello, Antonio Natali

Toscana 2 (Pisa-Livorno- Grosseto-Siena-Arezzo) Paolo Fontanelli, Cinzia Bartalini, Giulio Cesare Ricci, Sabrina Benenati

PROPORZIONALE CAMERA

Toscana 1 (Prato-Pistoia-Lucca-Massa Carrara) Roberto Speranza, Roberta Agostini, Marco De Martin Mazzalon, Elisabetta Liberatore detta Bamba

Toscana 2 (Livorno-Pisa-Pontedera-Poggibonsi) Nicola Fratoianni, Rossella Muroni, Claudio Riccio, Monica Bellandi

Toscana 3 (Firenze-Sesto Fiorentino-Empoli) Roberto Speranza, Tea Albini, Filippo Fossati, Serena Pillozzi

Toscana 4 (Arezzo-Siena-Grosseto) Roberto Speranza, Loriana Bettini, Massimo Borghi, Francesca Cardelli