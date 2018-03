Elezioni: Di Giorgi (PD), Noi forza responsabile, scongiurare alleanza estremismi M5S-Lega

Rosa Maria Di Giorgi ai microfoni idi Controradio. La vicepresidente del Senato, candidata alla Camera nel Collegio uninominale Firenze-Scandicci: “sono sicura che gli italiani sapranno premiare una forza che ha risollevato il Paese dal baratro in cui l’aveva condotto il centro destra, non consegnando il paese all’alleanza Salvini-Grillo”.

“Sono certa che il Partito Democratico avrà un buon risultato e che gli italiani sapranno dimostrare la propria responsabilità non consegnando il Paese nelle mani dai populisti ed estremisti. Ci sono ancora tante persone indecise, non posso pensare che i nostri concittadini vogliano rischiare di gettare l’ Italia in mano ad una alleanza 5Stelle- Salvini con l’aggiunta della Meloni” lo ha dichiarato Rosa Maria Di Giorgi , vicepresidente del Senato e candidata alla Camera nel collegio uninominale Firenze-Scandicci, intervistata questa mattina a Controradio.

“Il Pd ha dimostrato in questi anni di essere una forza di governo responsabile, che ha preso in mano un Paese devastato dalla crisi e dalle politiche del centrodestra e lo ha portato fuori dalle secche in cui era stato cacciato dopo anni di politiche fallimentari e scellerate” ha sottolineato Di Giorgi. “Noi abbiamo rimesso in moto l’economia, dando alle aziende la possibilità di assumere, e di sfruttare gli incentivi fiscali per l’innovazione e l’acquisto di macchinari” ha proseguito la vicepresidente del Senato.

Che ha aggiunto: “ora il nostro obiettivo è dare sostegno a chi in questi anni non ha ancora goduto della ripresa economica, ovvero innanzitutto alle famiglie con figli: abbiamo già predisposto un pacchetto di 9 miliardi di euro per supportare tutti i nuclei familiari con figli, comprendendo anche gli incapienti, che finora erano esclusi da qualsiasi forma di sussidio. Investiremo sul welfare diffuso in modo ancora più più capillare, con aiuti per l’assunzione di badanti, per le famiglie con persone affette da malattie croniche invalidanti, per supportare chi deve affrontare il Parkinson o l’Alzheimer di un proprio caro e spesso si trova solo di fronte alle difficoltà”.

“Tutto questo lo faremo -conclude Di Giorgi- perché sono certa che, come già in Francia ed in Germania, gli italiani, che sono un popolo saggio, sapranno dimostrare la loro responsabilità nelle urne, premiando la concretezza ed il buongoverno del PD ”.