Elezioni: Bonafede, M5s in Toscana obiettivo 28-30%

🔈Firenze, il deputato del Movimento 5 stelle, Alfonso Bonafede, a margine della presentazione dei candidati per le elezioni del 4 marzo, ha risposto ad alcune domande a carattere nazionale e locale.

“In Toscana i sondaggi ci danno al 28-30% e noi vogliamo arrivare almeno a quei risultati – ha detto Bonafede per quanto riguarda gli obiettivi, smentendo poi le voci di fratture interne al Movimento e sottolineando l’apertura che il M5s sta avendo con la società civile, “Chi viene da altri partiti non è un appestato”, ha aggiunto.

Alfonso Bonafede ha affermato, a proposito delle parole di Luigi Di Maio, poi smentite dallo stesso Di Maio: “Se non dovessimo avere la maggioranza assoluta, come abbiamo sempre detto, la sera delle elezioni apriremo un dialogo trasparente con tutte le altre forze politiche per cercare convergenze sul programma. Questo non significa che il Movimento 5 Stelle annacquerà i propri punti, ma chiederà alle differenti forze politiche se hanno altri punti da aggiungere rispetto ai 20 punti per migliorare la vita dei cittadini.”

Riguardo le continue accuse di fratture interne al Movimento, ha aggiunto: “Beppe Grillo è il garante del Movimento 5 Stelle, è scritto nero su bianco sul nostro statuto: i tentativi di cercare una frattura interna al Movimento sono destinati a fallire miseramente. Il M5S è unito e compatto al fianco dei cittadini. Grillo è il garante, Luigi Di Maio è il nostro capo politico, e abbiamo una squadra meravigliosa per poter governare questo Paese”

Sul caso dei candidati pentastellati alle prossime elezioni che hanno un passato da iscritti ad altri partiti o da candidati in liste civiche, Bonafede ha dichiarato: “Mi rifiuto di considerare, in questa apertura che noi stiamo facendo alla società civile, appestati persone che si sono semplicemente avvicinate a un progetto politico, che lo hanno conosciuto e che a quel punto non hanno più avuto niente a che fare con quel progetto politico. Alcuni dei nostri candidati all’uninominale non hanno trascorsi, magari si sono ritrovati con una tessera del Pd per un anno: io mi chiedo nella società civile, in Toscana, quanto sia probabile trovare persone che magari ad un certo punto si sono avvicinate al Pd”.

All’iniziativa hanno partecipato, fra gli altri, l’ex iscritto del Pd Nicola Cecchi, e Renato Scalia, candidato alle elezioni amministrative (nel 2014) per la Lista Nardella a Firenze.

Gimmy Tranquillo ha intervistato Alfonso Bonafede: