E’ arrivata l’E…state nei parchi 2018 della Toscana: quattro proposte per un pieno di natura

Un pieno di natura grazie ai campi estivi 2018 che anche quest’anno la Regione organizza per i ragazzi delle elementari e delle medie nei parchi che da nord a sud costellano la Toscana.

Quattro le proposte in altrettanti parchi, tra le quali i ragazzi potranno scegliere i soggiorni nel periodo che va da giugno a luglio con costi veramente contenuti, vivendo esperienze di circa una settimana a contatto con la natura e nel rispetto dei suoi valori.

Il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano ospiterà due campi, dal 24 al 30 giugno per bambini tra gli 8 e i 12 anni e dal 1 al 7 luglio per ragazzi dai 12 ai 14 anni. Titolo: “La mappa del tesoro” ovvero a caccia della biodiversità, presso il Bioparco di Frignoli, Fivizzano (Ms). Costo, 190 euro.

Il Parco nazionale delle Foreste casentinesi, Monte Falterona e Campigna ospiterà l’iniziativa “Suoni, luci, colori del parco” dal 22 al 28 luglio per bambini e ragazzi dai 10 ai 12 anni, presso il rifugio Punto Tappa GEA a Castagno d’Andrea, San Godenzo (Fi). Costo del campo 250 euro.

Il Parco regionale delle Alpi Apuane organizzerà due soggiorni dal 1 al 7 luglio per bambini tra gli 8 e gli 11 anni e dall’8 al 14 luglio per ragazzi dai 12 ai 14 anni all’insegna di “Natura e cultura si incontrano nel parco” presso il rifugio Donegani località Orto di Donna, Minucciano (Lu) e presso il rifugio Adelmo Puliti ad Arni di Stazzema (Lu): Costo, 180 euro per il primo soggiorno e 200 euro per il secondo.

Il parco organizza ulteriori 8 settimane in varie strutture in provincia di Lucca e Massa: dal 17 al 23 e dal 24 al 30 giugno e dall’8 al 14 luglio per bambini tra gli 8 e gli 11 anni; dal 24 al 30 giugno, dal 1 al 7, dal 15 al 21 luglio per ragazzi tra i 12 e i 14 anni e dal 15 al 21 luglio per ragazzi dai 14 ai 16 anni.

Infine il Parco regionale della Maremma ospiterà dall’11 al 17 giugno i bambini dagli 8 ai 13 anni con l’iniziativa “Estate nel parco della Maremma” che si svolge presso il centro nazionale per lo sviluppo sostenibile di Legambiente “Il Girasole” in località Enaoli, Rispescia (Gr). Costo del campo, 210 euro.

locandina estate nei parchi 2018: qui il programma dettagliato, le info e i contatti dei vari campi.