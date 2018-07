Due operai feriti sull’A1, auto colpisce furgone manutenzione

Auto colpisce furgone della manutenzione in autostrada, feriti due operai. E’ accaduto intorno alle quattro di questa mattina ai confini con la provincia di Siena nei pressi del casello Valdichiana tra i comuni di Sinalunga e Foiano della Chiana in direzione sud.

L’auto ha colpito un furgone della manutenzione stradale che stava effettuando lavori stradali. I due operai coinvolti sono stati trasportati, rispettivamente in codice rosso e giallo, all’ospedale di Siena: non sarebbero in pericolo di vita.

Coinvolte altre tre persone che non hanno riportato ferite. Sul posto la polizia stradale.