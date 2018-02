Droga: ha 2 chili marijuana, perquisito davanti alla nonna

Un 21enne di Arezzo è stato scoperto con 2kg di marijuana ed è stato perquisito davanti alla nonna. Per evitare l’imbarazzo il ragazzo ha detto di andare a “dormire da amici” e si è fatto arrestare poco più lontano.

Scoperto con due chili di marijuana e perquisito davanti alla nonna ottantenne. Il giovane, un 21enne di Arezzo, è stato arrestato ma non ha avuto il coraggio di spiegare all’anziana donna che era nei guai per spaccio di stupefacenti. E per non farla preoccupare le ha detto che avrebbe passato la notte da un amico.

L’arresto è avvenuto in zona Saione ad Arezzo dove il ragazzo era stato notato dagli agenti nel primo pomeriggio, mentre passeggiava in una zona residenziale non lontano da via Vittorio Veneto. Fermato per un controllo il giovane è stato trovato in possesso di tre dosi di cocaina nascosti all’interno della giaccone.

Dopo la perquisizione personale, gli agenti hanno proceduto anche al controllo dell’abitazione. L’anziana è stata sorpresa durante il sonno dagli agenti che hanno svolto il proprio lavoro scovando un piccolo deposito di droga