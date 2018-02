‘Downsizing’, allo Stensen il film sul rimpicciolimento degli esseri umani. Il film fa parte del percorso sulla bioetica, che ha visto finora 1.000 spettatori e 100 corsisti. Sabato 3 febbraio alle 15.30

Downsizing di Alexander Payne (USA 2017, 135’, ingresso 8 euro), il film con Matt Damon sul rimpicciolimento degli esseri umani come soluzione al sovrappopolamento e all’eccessivo consumo energetico. Il film è ambientato in Nebraska, in un futuro non molto lontano, dove una procedura di rimpicciolimento all’avanguardia è in grado di ridurre le dimensioni di un uomo di circa un ottavo. Una coppia di sposi (Matt Damon e Kristen Wiig), in crisi coniugale, decide di sottoporsi al processo con la speranza di una vita migliore.

Constantine Alexander Payne regista e sceneggiatore statunitense. I suoi film sono caratterizzati da un senso dello humor cattivo e descrivono, in modo satirico, vizi e virtù della società americana contemporanea. Payne è stato nominato agli Oscar 1999 per l’adattamento di Election; ha vinto l’Oscar 2005 e il Golden Globe nel 2005 per la sceneggiatura di Sideways – In viaggio con Jack. Ha vinto il suo secondo Oscar nel 2012 per la sceneggiatura di Paradiso amaro.

Il film fa parte del ciclo culturale sulla bioetica, che ha visto finora alla Fondazione Stensen oltre mille spettatori e circa cento iscritti. Numeri importanti per un ciclo di incontri e un corso formativo sulla bioetica organizzato dalla Fondazione Stensen col patrocinio e il supporto della Regione Toscana, della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e dei Gesuiti della Provincia Euro Mediterranea.

Il percorso, curato dal professor Alfredo Zuppiroli e partito il 14 ottobre, ha concluso le sessioni tematiche e ha visto la partecipazione di decine di corsisti appartenenti a varie categorie professionali: insegnanti delle scuole superiori, avvocati, medici, psicologi, giornalisti, infermieri. Numerosi i temi affrontati: maternità surrogata, cure palliative, trapianti, cellule staminali, ingegneria genetica, testamento biologico, fine vita.

Info www.stensen.org, 055-576551, viale don Minzoni 25