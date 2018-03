Doppio appuntamento in Sala Vanni! Gabriele Mitelli e Ken Vandermark venerdì 2 e Peter Broderick sabato 3 marzo!

Doppio appuntamento in Sala Vanni a Firenze: Gabriele Mitelli e Ken Vandermark venerdì 2 marzo e il polistrumentista e producer statunitense Peter Broderick sabato 3 marzo!

Il debutto discografico del suo nuovo progetto O.N.G. “crash” è tra i migliori dischi jazz del 2017 per la European jazz chart e per Il giornale della musica; mentre la storica rivista Musica Jazz lo ha eletto talento italiano dell’anno: lui è Gabriele Mitelli e venerdì 2 marzo porterà in Sala Vanni il suo jazz graffiante con un ospite speciale. Ad accompagnare il quartetto, il sassofono di Ken Vandermark, tra i musicisti più interessanti della scena internazionale. Sassofonista, clarinettista, compositore, tra i più attivi protagonisti della musica improvvisata internazionale. Bostoniano ma cresciuto artisticamente a Chicago, Vandermark è instancabile non solo come musicista ma come organizzatore di festival, produttore, catalizzatore di progetti collettivi. Ha partecipato a moltissimi progetti tra cui il Vandermark 5 (gruppo tra i più influenti della musica di Chicago), l trio DKV (con Kent Kessler e Hamid Drake), Free Fall, Territory Band, CINC, Sonore (trio di sax con Peter Brötzmann e Mats Gustafsson dei Fire!), Bridge 61, Schooldays, Powerhouse, incidendo decine di dischi.

INFO Posti numerati 20€ – ridotto in prevendita 13€ +d.p. su circuito Box Office Toscana ed online su Boxol.it

Tra arte, musica classica e sperimentazioni elettroniche arriva a Firenze uno dei gioielli di Erased Tapes: appuntamento in Sala Vanni con il polistrumentista e producer statunitense Peter Broderick. Esponente di punta della nuova ondata di musica “post-classica” con i compagni di etichetta Ólafur Arnalds e Nils Frahm e definito da Pitchfork “capace di creare una musica semplice e al contempo meravigliosa, con una personalità distintiva”; unica data toscana, un concerto intimo e sentito, ideale per la Sala Vanni.

