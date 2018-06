Donna trovata morta in strada a Livorno, probabile malore 

Una donna livornese di 50 anni, Monica Franconi, è stata trovata morta in strada questa mattina intorno alle 4.50 a Livorno.

Il corpo della donna, ormai privo di vita, è stato rinvenuto davanti ad una tabaccheria, in via Macchiavelli. Inutili i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118 intervenuti sul posto. Per la donna non c’è stato niente da fare.

In corso accertamenti per stabilire le cause del decesso. Al momento niente farebbe pensare ad una morte violenta, potrebbe trattarsi piuttosto di un malore. Sul posto sono intervenuti oltre alle forze dell’ordine anche il personale della Pubblica assistenza.