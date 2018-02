“Il disordinamento istituzionale”, convegno Cgil

🔈Firenze, ‘Il disordinamento istituzionale’ questo è il titolo e il tema del convegno organizzato da Cgil Toscana, Ires Toscana e Fp Cgil Toscana che si svolto all’Auditorium al Duomo.

“La Cgil Toscana e la Fp Cgil Toscana propongono – si legge in un comunicato che illustra i temi del convegno – che la Toscana stessa rappresenti una terra di sperimentazione virtuosa verso un modello istituzionale di federalismo cooperativo e solidale in cui siano chiare le competenze, in un quadro di forte unità nel Paese che vincoli queste diversità alla supremazia dell’uguaglianza dei diritti di cittadinanza e delle pari possibilità di accesso ai servizi essenziali”.

“Vediamo essere in corso una discussione fra il governo e le Regioni” e “non si capisce più quali siano i connotati di questo federalismo – ha affermato Susanna Camusso, aggiungendo – Siccome il nostro è un sistema fondato anche sulle Regioni, pensiamo che il federalismo sia utile dentro il quadro unitario di tenuta dei diritti delle persone e delle condizioni sociali. Siamo un Paese che ha indubbiamente grandi diseguaglianze: il primo tema è la cooperazione solidale”.

Camusso ha poi ricordato che “sono passati quasi 20 anni in un Paese che ha visto scelte molto contraddittorie fra di loro. Da un lato c’era chi proponeva anche la secessione, e contemporaneamente decideva l’accentramento di tutte le risorse e tagliava le risorse alle amministrazioni locali”.

Oltre a Susanna Camusso, Segretario Generale CGIL, hanno partecipato al convegno Matteo Biffoni, Presidente ANCI Toscana; Enrico Rossi, Presidente Regione Toscana con la moderazione di Mauro Fuso, Segretario CGIL Toscana.

Claudio Gherardini ha intervistato il sindaco di Prato Matteo Biffoni: