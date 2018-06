Denunciato per vendita abusiva di selfie stick

Dai controlli effettuati è risultato privo di qualsiasi documento di riconoscimento e pertanto è stato fotosegnalato al gabinetto di Polizia Scientifica risultando essere un 19enne originario del Senegal. L’extracomunitario è stato quindi denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e per la sua posizione irregolare con la legge sull’immigrazione. Inoltre è stato sanzionato con un verbale da 5.000 euro per la vendita abusiva in base alla legge regionale sul commercio. La merce è stata sequestrata.