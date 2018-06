Dell’Orco a Firenze: “su alcune grandi opere ci sarà una revisione”

Lo ha detto Michele Dell’Orco, sottosegretario alle Infrastrutture, a margine del convegno ‘Infrastrutture e mobilità’ promosso dalla Regione Toscana oggi a Firenze.

“Vogliamo portare avanti tutte quelle piccole opere stradali e ferroviarie che servono ai cittadini e in generale ai toscani”, mentre “su alcune grandi opere ci sarà una revisione: ci sarà un’analisi più approfondita dei costi e dei benefici, per capire cosa serve ai cittadini, e cosa serve invece solamente a chi andrà costruire quell’opera”. Ha detto Dell’Orco.

Ai cronisti che gli ricordavano come alcuni progetti fossero già stati oggetto di revisione, Dell’Orco ha risposto che “a volte è meglio fare uno studio in più che uno in meno. Ne sono stati fatti: a nostro avviso non ne sono stati fatti a sufficienza”.

Il sottosegretario ha aggiunto che “possiamo tranquillizzare la Regione Toscana: abbiamo già ricevuto alcune istanze di revisione di alcune grandi opere, ma in generale noi vogliamo, insieme alla revisione del codice degli appalti, iniziare a capire cosa si può portare avanti in maniera più veloce, cosa si può snellire”.

Sul nodo Tav di Firenze “ha già risposto in maniera egregia in un question time in Parlamento il ministro Toninelli”. Lo ha affermato Michele Dell’Orco, sottosegretario alle Infrastrutture, a margine del convegno “Infrastrutture e mobilità” promosso dalla Regione Toscana oggi a Firenze.

“E’ ovvio – ha aggiunto Dell’Orco – che bisognerà analizzare se un’opera in base a quello che costa porta più beneficio oppure un grosso peso sulle casse statali. Comunque valuteremo nelle prossime settimane la scelta più opportuna per i cittadini”. In generale, ha spiegato il sottosegretario, “abbiamo già le nostre idee: ovviamente non siamo al governo da soli, ci confronteremo con l’altra forza politica di maggioranza, e trarremo delle conclusioni nelle prossime settimane”.