Deep Festival, concerti a Livorno dall’8 al 10 giugno

Tre appuntamenti con la musica dal vivo per il Deep Festival grazie alla collaborazione tra The Cage, Ntc e Mo-Wan Teatro. Sul palco della Fortezza Vecchia arrivano Karma to Burn, Rancho Bizzarro, Willie Peyote e le Storie di giorni dispari di Paolo Rossi, Bobo Rondelli e Cinaski.

Hard-rock, funky-rap, poesia e storie “dispari”, il The Cage per il Deep Festival, in collaborazione con Ntc e Mo-Wan Teatro, mescola stili ed ingredienti, curando all’interno del festival in Fortezza Vecchia, tre appuntamenti da non perdere, l’8, 9, 10 giugno.

Venerdì 8 giugno i Karma to Burn, conosciuti anche come K2B, sono un gruppo musicale statunitense formatosi a Morgantown, Virginia occidentale, nel 1997 e composto dal chitarrista William Mecum, dal bassista Eric von Clutter e dal batterista Evan Devine. Sono noti per il proprio sound, completamente strumentale. Il gruppo stesso ha coniato la definizione malternative per descrivere il proprio stile. Una loro particolarità risiede nella scelta dei titoli dei propri brani. La stragrande maggioranza di esse si chiama infatti con dei numeri, scelti apparentemente in maniera casuale. In apertura ai Karma to Burn i Rancho Bizzarro, band stoner-psycho rock formata da due chitarristi (Matteo Micheli e Marco Gambicorti), un basso (Izio Orsini) e dal batterista (Federico Melosi), con una chiara e decisiva influenza stoner. Le sonorità evocano Brant Bjork, MC5, Black Sabbath. Ingresso 10 € ridotto 8

Sabato 9 giugno – Willie Peyote – Dopo l’esibizione sul palco del Concerto del Primo Maggio a Roma, la partecipazione al MiAmi Festival e il successo del lungo tour indoor, che ha collezionato ben 26 sold out in 45 concerti con un’accoglienza da parte del pubblico sempre crescente, Willie Peyote annuncia le prime date estive del suo “Sindrome di Tôret Tour” e approda in Fortezza Vecchia a Livorno per il Deep Festival. I live del rapper torinese sono intensi e coinvolgenti, trascinati dalla vena ironica e tagliente dell’artista. Ingresso 10 €

Domenica 10 giugno – Storie di giorni Dispari – A chiudere la prima edizione del Deep Festival un trio davvero d’eccellenza: Paolo Rossi, Bobo Rondelli e Vincenzo Costantino in Storie di giorni dispari. Una serata di racconti, canzoni e poesie con tre “mostri” sacri del teatro della musica e della poesia per la prima volta insieme. 15 € ridotto 12 €

Info: www.deepfestival.it – [email protected]

05861864087