Dal 21 al 25 marzo, cinque grandi concerti con Pisa Jazz e Giotto Jazz Festival

Una delle stelle del jazz mondiale al Teatro Verdi di Pisa e una nuova edizione del Giotto Jazz Festival: i cinque grandi concerti di questa settimana! Si comincia con Gonzalo Rubalcaba al Teatro Verdi

Pisa Jazz. Mercoledì 21 marzo, ore 21.15

Pisa, Teatro Verdi Gonzalo Rubalcaba è considerato una delle stelle del jazz mondiale: 15 nominations ai Grammy Awards, ha vinto nel 2002 – con Jay Newland e Charlie Haden alla produzione – come Best Latin Jazz Album con “Nocturne”; ha collaborato con i più grandi jazzisti del mondo (da Dizzy Gillespie a Herbie Hancock, da Richard Galliano a Ron Carter, solo per citarne alcuni). Il suo repertorio artistico non ha mai smesso di evolversi andando a toccare le sonorità afro-cubane, le ballate tradizionali cubane e messicane, i boleri e delle opere classiche cubane. Ha da sempre sfidato le tradizionali classificazioni musicali per trasformare con la sua musica la routine quotidiana in bellezza.

La ventunesima edizione del Giotto Jazz Festival, dal 22 al 25 marzo caratterizzerà per quattro giorni il piccolo borgo toscano: concerti, incontri con il pubblico, aperitivi e feste in teatro, il tutto promosso dal Comune di Vicchio e dal Jazz Club of Vicchio insieme a Music Pool.

Giovedì 22 marzo Teatro Giotto (Vicchio) Maceo Parker. Il nome di Maceo Parker è sinonimo di Funk. Con il suo sax ha collaborato con le leggende del genere. Ha lasciato la sua firma in un’enorme varietà di generi musicali ed è diventato la maggiore fonte di ispirazione dell’hip hop. Riferimento della musica di James Brown negli anni ’60, sax di George Clinton negli anni ’70, ha suonato con Ray Charles, James Taylor, Red Hot Chili Peppers, Prince. La sua musica senza tempo ha catturato un pubblico vario e sempre crescente. Come sassofonista, cantante, compositore e band leader, Maceo Parker si è distinto per tanti progetti, dischi, concerti e festival. Il palco è il suo habitat naturale dal quale diffonde la sua sconfinata energia e passione, la sua incredibile abilità nel catturare e coinvolgere il pubblico.

Venerdì 23 marzo The Jelly Factory, Sabato 24 Javier Girotto & Aires Tango, domenica 25 Io. John Coltrane. Tutti i DETTAGLI