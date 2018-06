Dai vaccini ai migranti a Mps: show ‘elettorale’ di Salvini in Toscana

“Io ho vaccinato i miei figli. Alcuni vaccini salvano la vita ma dieci vaccini per alcuni bambini sono inutili ed alcuni pericolosi”. “Un esponente del Partito Democratico che parla di Mps è imbarazzante”. “Lavorerò perché i ragazzi che scappano dall’Africa non scappino più”. Ha affermato Matteo Salvini. “Non sono un ‘no vax’ e ci sono tante reazioni avverse documentate”. Lo ha detto il leader leghista e ministro dell’Interno Matteo Salvini a margine di un comizio elettorale a Campi Bisenzio (Firenze), convinto che “è inimmaginabile, quando a settembre riaprono asili e scuole, che ci siano bambini tenuti fuori dalla classe perché non hanno potuto vaccinarsi. Ci preoccupiamo dei rom, quando lasciamo fuori dalle classi migliaia di bambini italiani”. “Io ritengo che la salute dei bambini spetti alla mamma e al papà e quindi alcuni vaccini sono fondamentali, troppi vaccini rischiano di far male”. Il ministro del’Interno ha ribadito che “nessun bambino può essere escluso dalla scuola e dall’asilo. Su questo c’è il programma della Lega, c’è nel contratto di governo. Poi fra professori si confrontino, per carità di Dio”.

“Un esponente del Partito Democratico che parla di Mps è imbarazzante”. Ha detto ai giornalisti Matteo Salvini, rispondendo a quanto detto dall’ex premier Paolo Gentiloni proprio ieri nella città del Palio. “Mps è una banca che è sopravvissuta a pestilenze, carestie, epidemie, peste bubbonica e guerre mondiali ed è stata massacrata dal partito democratico e dai suoi amichetti. Per pudore dovrebbe tacere e chiedere scusa ai senesi e ai toscani. Qua si sono bruciati miliardi di euro per la pessima gestione della sinistra e il clientelismo, la colpa non può essere della Lega di Salvini”. Mps, ha affermato il leader della Lega nel suo comizio, “non è sopravvissuta al Pd. Chi ha governato in questi anni? Chi a Siena ha governato sulla testa dei senesi per farsi gli affari propri e oggi si ripresenta come amministrazione? A casa! Con che faccia certa gente si ripresenta in giro per Siena?”, ha concluso.

“Lavorerò perché i ragazzi che scappano dall’Africa non scappino più e possano avere un futuro nelle loro terre, un lavoro sicuro con le loro famiglie”. Ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini a una iniziativa elettorale a Marina di Massa (Massa Carrara).