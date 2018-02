Curano prato pubblico in cambio di sconto su Tari

A Bagno a Ripoli gli abitanti di un condominio hanno deciso di occuparsi della manutenzione di un giardino pubblico accordandosi con l’amministrazione per avere i ncambio un osconto del 50% sulla Tari.

Si prenderanno cura di una grande area verde di proprietà comunale, taglieranno l’erba, poteranno le siepi, raccoglieranno e smaltiranno il fogliame. Ed in cambio, per i prossimi due anni, riceveranno uno sconto sulla bolletta della Tari pari al 100% della quota variabile, che pesa sul totale per circa la metà dell’importo. Succede nel comune di Bagno a Ripoli (Firenze).

Si tratta degli abitanti di un condominio di via Machiavelli a Grassina, in località Bubè, nuovi protagonisti del ‘baratto amministrativo’ attivato dal Comune di Bagno a Ripoli (Firenze): terranno pulito e in ordine un prato di quasi 5.000 metri quadrati accanto alle loro case più le siepi e le alberature presenti. L’amministrazione comunale, da parte sua, li ricompenserà con la totale eliminazione della quota variabile della Tari, pari ad alcune centinaia di euro a famiglia per il prossimo biennio.