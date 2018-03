Crolla parte tetto di una casa in Valdelsa, nessun ferito 

Il tetto di un’abitazione in cui si trovavano cinque persone è parzialmente crollato intorno alle 23.00 di ieri a Castelfiorentino (Firenze). Nessuno degli occupanti è rimasto ferito.

Parte del tetto cadendo si è appoggiata al solaio della mansarda senza arrecare danni ulteriori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato per oltre 4 ore per eseguire anche accertamenti strutturali. Al momento in via cautelativa è stato dichiarato inagibile il piano superiore dell’abitazione, che si sviluppa su due livelli. All’interno, al momento del crollo, erano presenti una coppia con il figlio, oltre alla madre e al fratello della moglie. Per la famiglia non è stato necessario disporre l’evacuazione.