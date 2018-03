Cosmo in tour approda al Tenax di Firenze

Arriverà con uno straordinario concerto tutto esaurito venerdì 23 marzo al Tenax di Firenze COSMOTRONIC TOUR, il nuovo tour di Cosmo che sta attraversando i principali club di tutta Italia dopo lo strepitoso successo che ha collezionato sold out a Parigi, Lussemburgo, Londra e anche Berlino nel tempio della musica techno mondiale.

Il tour ritornerà il 30 aprile con un secondo live già sold out al Tenax di Firenze, special Guest delle serate fiorentine sarà la deejay Elisa Bee. E’ un grande successo quello di COSMOTRONIC TOUR, che è partito con due tutto esaurito dal Link di Bologna lo scorso 16 marzo e vede già sold out anche gli appuntamenti di Milano, Torino, Roma e la data di Bari del 21 aprile.

Un grande ritorno live quello di Cosmo, che sta portando nei club più importanti d’Italia un format che nessun artista italiano ha mai tentato prima: un vero e proprio MINI FESTIVAL, un PARTY ITINERANTE con al centro la sua musica ma anche quella dei tanti ospiti che animeranno tutte le serate.

In queste serate uniche che fanno ballare fino a mattina sono presenti alcuni dei migliori dj e produttori italiani che gravitano intorno al mondo della club culture. Vere e proprie leggende come Lory D e Daniele Baldelli a cui si uniscono nomi di assoluto valore come Francisco e Stefano Ritteri, Not Waving, Elisa Bee, Hugo Sanchez, Bawrut e gli Underspreche.

Cosmo ha scelto di coinvolgere in questo ambizioso progetto anche Ivreatronic, il collettivo di dj e produttori eporediesi di cui lui stesso fa parte, e che per la prima volta varca i confini cittadini grazie Enea Pascal che aprirà le serate con il suo live set. Il pubblico potrà assistere anche ai dj set di Splendore e Foresta a cui occasionalmente potrebbe unirsi proprio Cosmo.

E’ uno show particolarissimo, quello di Cosmo, enfatizzato anche da un set up di luci molto diverso e lontano da quello dei normali concerti pop. L’idea, infatti, non è tanto quella di illuminare i musicisti, ma far sì che appaiano e scompaiano di continuo fino a mettere al centro la musica, la vera protagonista degli show del Cosmotronic Tour, e quasi provare a disorientare il pubblico.

Guardare fissi il palco non è obbligatorio. Provare a perdersi nel flusso delle tracce di Cosmotronic invece sì.