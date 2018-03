Corruzione: Moretti, ex presidente Quadrifoglio, a giudizio

Gli atti sono stati inviati a Roma. Giorgio Moretti, ex presidente Quadrifoglio (ora Alia, la società di raccolta e smaltimento rifiuti di Firenze) è accusato di bancarotta, maturata nell”ambito dell”inchiesta sulle presunte mazzette intercorse tra il 2011 e il 2012 per l”aggiustamento di pratiche fiscali a vantaggio della Klab gestioni operative

L”imprenditore Giorgio Moretti, fondatore della rete di palestre Klab, è stato rinviato a

giudizio dal gup di Firenze Mario Profeta con l”accusa di bancarotta, maturata nell”ambito dell”inchiesta sulle presunte mazzette intercorse tra il 2011 e il 2012 per l”aggiustamento di pratiche fiscali a vantaggio della Klab gestioni operative, società finita in concordato preventivo nel 2016.

La prima udienza è fissata per il 5 febbraio 2019. Il gup ha inoltre dichiarato con sentenza, accogliendo un”eccezione sollevata dalle difese, di non essere competente per il reato di corruzione, che vede indagati oltre a Moretti anche Paolo Fantacci, Luca Cioni, Riccardo Donati e il commercialista Lamberto Mattei, inviando gli atti a Roma.

Stralciata la posizione dell”ex direttore all”Agenzia delle Entrate Nunzio Garagozzo, anch”egli accusato di corruzione, che ha chiesto di patteggiare e sulla richiesta del quale il giudice si pronuncerà nel corso di un”udienza fissata per l”11 aprile prossimo, dopo un rinvio avvenuto oggi per questioni tecniche.