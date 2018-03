Controradioclub: soci mancano all’appello! Settimana di pressing in onda

Ancora non ci siamo. E la radio stravolge il palinsensto. Questa settimana non andranno in onda le consuete fasce informative e musicali per dare spazio a giornalisti e conduttori che dedicheranno gli spazi informativi e musicali alla sensibilizzazione degli ascoltatori/trici e degli utenti social per fare la tessera 2018 al Controradioclub e sostenere così l’attività, le progettualità e le molte iniziative messe in campo durante l’anno dalla radio e di cui possono beneficiare gli stessi soci.

Tutte le trasmissioni avranno dunque come focus il tesseramento al ControradioClub con conduzioni insolite che vedranno alternarsi Gimmy Tranquillo con Raffaele Palumbo, Chiara Brilli con Giustina Terenzi, Marte B. con Domenico Guarino e molti altri per darvi tutte le informazioni utili per capire come lavora e sopravvive la radio, come riesce a garantire contenuti e qualità, grazie anche al sostegno di chi non solo la ascolta e la segue sui suoi canali crossmediali ma fa quel passo in più, concreto ed essenziale: il contributo di almeno 50 euro al club ogni anno.

Al momento i soci sono 1290, mancherebbero all’appello almeno 380 soci dell’anno 2017. Il nostro auspicio è quello di superare anche la quota dell’anno scorso. Sappiamo che è difficile e che l’ultimo km di una maratona è sempre il più faticoso, ma è una corsa che facciamo tutti insieme e che è costellata di numerose occasioni per usufruire, grazie alla tessera al club di sconti, agevolazioni ed opportunità culturali che la radio pensa e realizza in primis per chi la sostiene.

Oltre alla settimana di ‘pressing’ in onda vi preannunciamo anche una nuova RADIO APERTA per sabato prossimo 23 marzo dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00. Vi aspettiamo!

Tutte le info su www.controradioclub.it