CONTRORADIOCLUB 2018, SABATO 13, RADIO APERTA

Ti aspettiamo SABATO 13 dalle 10.00 alle 17.00, in via del Rosso Fiorentino 2/B a Firenze per il tesseramento al Controradio Club. Puoi farlo anche on line! E ricevere i gadget in omaggio o acquistare i nuovi arrivi a prezzi scontati.

In questo modo sosterrai il nostro lavoro, il nostro impegno nel darti l’informazione e la musica veramente indipendente! Il tuo sostegno è determinante per noi e ti permette inoltre di essere parte della comunità che condivide valori, passioni e attività ricreative come i viaggi, le anteprime al cinema, le cene e i concerti! Per ogni tesserato gadget in omaggio (shopper di tela o mousepad o quadernino) e tanti nuovi arrivi a prezzi scontatissimi: la t-shirt blu, nera, verde oliva o grigia, la tazza ed il nuovo grembiule da chef! Tutto con il logo di Controradio.

Info su www.controradioclub.it