Controradio presenta: Souvlaki in concerto alla Buoneria (l’intervista)

Venerdì 20 Luglio, a Firenze, una delle scoperte del Rock Contest 2017, una sfida per che crede che l’elettronica sia musica “fredda” in un live da non perdere! Ingresso gratuito.

Proseguono i concerti al Beer Garden in collaborazione con Controradio, l’area live di Buonerìa dove, oltre ad ascoltare ottima musica, puoi trovare un’ampia scelta di birre artigianali a cura de LA DEGNA TANA Birreria con Ristorante e tanto buon cibo in questo splendido giardino immerso nel Parco delle Cascine.

Dall’ultimo Rock Contest venerdì 20 luglio Souvlaki in concerto!

Ingresso libero!

La prima cosa da sapere, quando si entra nell’universo sonoro di Souvlaki, è non pensare che musica ambient sia sinonimo di freddezza. Perché, anche se elettroniche, le sue canzoni, come racconta, “sgusciano fuori direttamente da quello che provo, senza troppe regole a controllare i sentimenti”. Nessuna regola, ma molta selezione, perché Nicola Piccinelli è un musicista che sa esattamente come vuole che suonino le sue tracce; tracce che nulla hanno a che fare con la ricerca dell’acchiappo della moda del momento, e tanto, invece, sia con il suo mondo interiore che con i suoi ascolti onnivori. C’è un universo di musica, infatti, nel background di questo giovane producer bresciano (che nel 2016 ha partecipato alla raccolta Burials Collection Vol. 1 con due tracce potenti e raffinate che potete gustare, insieme a tutti i suoi pezzi compreso il fresco fresco di uscita Mybe, qui : https://soundcloud.com/souvlakimusic) che parte, senza snobismi, dagli 883 dei tempi delle medie, per arrivare, man mano a Red Hot Chili Peppers e Tool, per approdare, infine, al territorio congeniale della musica elettronica di Pantha du Prince, Aphex Twin, Four Tet e tanto altro. Grazie a questo amore trasversale per sonorità molto diverse tra loro, Souvlaki, che nei primi mesi del 2018 pubblicherà il suo primo EP, sa rendere emozionale la sua elettronica, anche grazie alla morbida voce di Folkie (Già con A New Step Back) a fare spesso da featuring, e non è davvero cosa da poco.

Prossimo appuntamento Flame Parade 3/08

Green, Food, Live Music il Festival dell’estate alla Buoneria, via del Fosso Macinante Firenze